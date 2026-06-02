СМИ: Олигархи после встречи с Путиным отправили в бюджет РФ 220 млрд рублей

Это почти в 130 раз превышает прогноз поступлений от такого вида доходов на весь год (1,7 млрд руб.). Поводом для взносов стала закрытая встреча президента Владимира Путина с олигархами 26 марта. На ней глава государства потребовал от бизнеса помочь.

По словам источников «Эксперта», речь идет о Сулеймане Керимове, который предложил выделить «очень крупную сумму». К инициативе также присоединились Олег Дерипаска и Владимир Потанин. По словам федеральных чиновников, власти ожидают по итогам года около 300 млрд руб., однако точных договорённостей нет, так как размер взносов — личное дело каждого.

Платежи производятся со счетов небольших компаний и фондов. Бизнесмены переводят не всю сумму сразу — по несколько миллиардов рублей. Как заявил ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Эмиль Аблаев, 300 млрд руб. нельзя назвать «‎каплей в море», хотя это не та сумма, которая сама по себе меняет картину. По его словам, правильнее сравнивать ее не со всеми расходами бюджета, а с дополнительным разрывом между доходами и расходами, который возник после утверждения планов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что один из участников предложил выделить «очень крупную сумму». По его словам, бизнесмен решил выделить государству деньги по собственной инициативе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


