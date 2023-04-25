Медведев предупредил о реальной угрозе раздела Европы

Угроза раздела Европы существует, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом политик заявил в ходе марафона «Знание».

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«Новый раздел Европы. Вот чего по-настоящему боятся европейцы», — отметил Медведев.

По мнению зампреда СБ, при такой угрозе ставки будут выше, оружие мощнее, а число возможных жертв больше по сравнению с другими конфликтами.

Ранее Медведев заявил, что вероятность новой мировой войны высока, однако ее можно избежать, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ЕвропаСовет Безопасности РФ Дмитрий Медведев

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