Медведев предупредил о реальной угрозе раздела Европы

«Новый раздел Европы. Вот чего по-настоящему боятся европейцы», — отметил Медведев.

По мнению зампреда СБ, при такой угрозе ставки будут выше, оружие мощнее, а число возможных жертв больше по сравнению с другими конфликтами.

Ранее Медведев заявил, что вероятность новой мировой войны высока, однако ее можно избежать, напоминает РИА ФАН.

