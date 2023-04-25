Медведев предупредил о реальной угрозе раздела Европы
25 апреля 202312:02
Угроза раздела Европы существует, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом политик заявил в ходе марафона «Знание».
«Новый раздел Европы. Вот чего по-настоящему боятся европейцы», — отметил Медведев.
По мнению зампреда СБ, при такой угрозе ставки будут выше, оружие мощнее, а число возможных жертв больше по сравнению с другими конфликтами.
Ранее Медведев заявил, что вероятность новой мировой войны высока, однако ее можно избежать, напоминает РИА ФАН.
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25 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru