Коммунальщики выступили против новых правил о доступе провайдеров
В России коммунальные службы выступили против допуска интернет-провайдеров в дома без согласования с управляющими компаниями и жильцами, сообщают «Известия».
Они считают, что обновленные нормы не обеспечивают необходимой защиты домового имущества и создают перекос в пользу операторов. Ассоциация предприятий сферы ЖКХ обратилась в Минстрой и Минцифры с просьбой доработать инициативу. Провайдеры считают обвинения в повреждении общего имущества необоснованными.
По словам экспертов, несмотря на то, что упрощение доступа операторов связи в жилые дома поддерживает ФАС, управляющий компании не готовы перестраиваться на работу в новых условиях. При этом отмечается, что нередко провайдеры допускают такие нарушения, как провисание проводов и сетей связи, отсутствие защиты кабеля в местах, где возможны неисправности проводки, отсутствие защиты в местах прохода кабеля от проникновения и скопления воды и др.
Многие жильцы многоквартирных домов по-прежнему сталкиваются с невозможностью выбора интернет-провайдера, оперативные обращения в прокуратуру могут повлиять на ситуацию, но это еще не спасательный круг. Об этом в разговоре с
НСН заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
