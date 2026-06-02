Часть опекунов погибших участников СВО жалуются на проблемы с выплатами за погибших воспитанников

В судах утверждают, что они уже получали от властей средства на содержание детей и на дополнительные выплаты рассчитывать не могут. После неудачных судебных разбирательств такие опекуны обратились в Госдуму. Жалобы поступили от жителей Мордовии, Башкирии, Бурятии, Курганской, Ростовской областей, Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы и других регионов. Люди считают такой подход дискриминирующим их по сравнению с биологическими родителями. В результате думский комитет по защите семьи попросили подключиться к решению проблемы Верховный суд и кабмин РФ.

В настоящее время получить единовременное пособие в рамках президентской выплаты в 5 млн руб. и страховую сумму (около 4 млн руб.) в случае смерти военнослужащего могут супруги, родители, дети погибшего, совершеннолетние дети-инвалиды, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся очно. Такое же право имеют «фактические воспитатели», которые за свой счет содержали погибшего (например, отчим или мачеха) не менее пяти лет до достижения им совершеннолетия. Статус «фактического воспитателя» суд определяет в индивидуальном порядке.

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина просит внести в федеральное законодательство изменения, позволяющие опекунам получить статус «фактических воспитателей» вне зависимости от полученных ранее денег на содержание.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единых мерах поддержки участников СВО в регионах.


