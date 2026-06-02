СМИ: Трамп попросил Си оказать давление на Путина, чтобы прекратить конфликт на Украине
Американский лидер Дональд Трамп лично обратился к председателю Китая Си Цзиньпину с просьбой оказать давление на президента России Владимира Путина, чтобы добиться прекращения боевых действий на Украине, сообщает South China Morning Post.
Источники издания заявили, что данный вопрос поднимался на саммите в Пекине в мае месяце. Трамп заявил Си, что переговоры между Москвой и Киевом зашли в тупик, и призвал его использовать влияние КНР на РФ, чтобы вернуть её к диалогу с Украиной.
Газета считает, что такое обращение отражает стремление Вашингтона активнее вовлечь Пекин в процесс урегулирования конфликта, который Трамп после возвращения в Белый дом сделал одним из ключевых направлений своей внешней политики.
Ранее Трамп опроверг информацию о словах Си Цзиньпина про Путина и Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
