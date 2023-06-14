Медведев: Санитарная зона на Украине должна проходить у Львова

Так Медведев прокомментировал слова Владимира Путина о том, что Россия может создать «санитарную зону» на территории Украины, если обстрелы российских территорий не прекратятся.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии необходимости вводить в стране военное положение. Путин также сообщил, что польские наемники воюют в составе ВСУ и диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



