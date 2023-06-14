Медведев: Санитарная зона на Украине должна проходить у Львова
Демилитаризованная (санитарная) зона на Украине должна проходить по границам Львова, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Тогда это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли «страна 404»», - написал он в Telegram-канале.
Так Медведев прокомментировал слова Владимира Путина о том, что Россия может создать «санитарную зону» на территории Украины, если обстрелы российских территорий не прекратятся.
Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии необходимости вводить в стране военное положение. Путин также сообщил, что польские наемники воюют в составе ВСУ и диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru