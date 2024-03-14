Немецкий Rheinmetall увеличит производство боеприпасов в 10 раз

Германский оружейный концерн Rheinmetall намерен увеличить производство артиллерийских боеприпасов в 10 раз, заявил глава компании Армин Паппергер. Об этом пишет ТАСС.

Германия передала Украине снаряды, гранатометы и дроны

По его словам, к концу 2024 года концерн намерен расширить мощности и довести производство снарядов до 700 тысяч. К 2027 году планируется ввести в эксплуатацию завод в Нижней Саксонии, после чего показатели увеличатся до 1,1 миллиона, отметил глава концерна.

Несколько сотен тысяч снарядов концерн намерен отправить на Украину, уточнил Паппергер.

В декабре 2023 года Rheinmetall сообщил о планах начать производство бронемашин на Украине в 2024 году. Речь идет о бронетранспортерах Fuchs и Lynx, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Савицкий
ТЕГИ:ЗаводОружиеГермания

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