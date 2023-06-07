Медведев заявил, что армия России должна остановить ВСУ и начать наступление
Российская армия должна остановить Вооруженные силы Украины (ВСУ), чтобы потом начать наступление. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на сегодняшний день нужно максимально сконцентрироваться и дать достойный ответ ВСУ. По словам Медведева, у армии России есть существенное преимущество в авиации, в бронетанковых силах и в высокоточном оружии. Зампред Совбеза указал, что необходимо «полное низложение» киевского режима, который «окопался в стране».
Кроме того, Медведев заявил, что у Киева не было других вариантов, кроме наступления, так как ему нужно оправдывать полученные деньги и оружие. Он добавил, что разочарование «хозяев» может стоить президенту Украины Владимиру Зеленскому жизни.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в интервью НСН заявил, что наступление украинских войск было провалено. Он отмечал, что ВСУ решили осуществить план по взрыву на Каховской ГЭС, чтобы помешать российским военным форсировать Днепр, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru