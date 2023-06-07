Медведев заявил, что армия России должна остановить ВСУ и начать наступление

Кроме того, Медведев заявил, что у Киева не было других вариантов, кроме наступления, так как ему нужно оправдывать полученные деньги и оружие. Он добавил, что разочарование «хозяев» может стоить президенту Украины Владимиру Зеленскому жизни.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в интервью НСН заявил, что наступление украинских войск было провалено. Он отмечал, что ВСУ решили осуществить план по взрыву на Каховской ГЭС, чтобы помешать российским военным форсировать Днепр, сообщает «Радиоточка НСН».

