Медведев пригрозил ударами по Европе после заявления экс-генсека НАТО
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и раньше не был особо умным человеком, однако сейчас он и вовсе впал в доктринерское слабоумие. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Так Медведев прокомментировал заявление Андерса Фог Расмуссена о возможном скором участии НАТО в конфликте на Украине. Ранее в интервью Guardian Расмуссен заявил, что если Украина не получит гарантий безопасности на саммите альянса в Вильнюсе, то страны Балтии и Польша могут собрать коалицию желающих для отправки войск на помощь Киеву.
«Ну а население этих стран спросили? Кто из них желает войны с Россией? Хотите гиперзвуковые удары по Европе, да? И что по этому поводу думает Uncle Sam? Его ведь это тоже затронет», - сказал Медведев.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков заявлял в интервью РИА Новости, что прямой военный конфликт НАТО с Россией может начаться в случае полного разгрома украинских войск. Он также отмечал заинтересованность Польши первой прийти на помощь Киеву в таком случае, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru