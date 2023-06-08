Медведев пригрозил ударами по Европе после заявления экс-генсека НАТО

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и раньше не был особо умным человеком, однако сейчас он и вовсе впал в доктринерское слабоумие. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Так Медведев прокомментировал заявление Андерса Фог Расмуссена о возможном скором участии НАТО в конфликте на Украине. Ранее в интервью Guardian Расмуссен заявил, что если Украина не получит гарантий безопасности на саммите альянса в Вильнюсе, то страны Балтии и Польша могут собрать коалицию желающих для отправки войск на помощь Киеву.