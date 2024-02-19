В Берлине знакомы с угрозами Медведева ударить по городу
В правительстве Германии знают и принимают к сведению слова заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о возможности ядерной войны. Об этом сообщил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт во время брифинга.
Он отметил, что это не первая угроза со стороны Медведева в соцсетях, передает ТАСС.
В воскресенье, 18 февраля, Дмитрий Медведев написал в своем телеграм-канале, что поражение России в конфликте на Украине и возвращение двух стран к границам 1991 года приведет к «глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала». Он пригрозил, что удары будут наноситься по Киеву, Берлину, Лондону и Вашингтону, которые, по словам замглавы Совбеза, введены в «полетные цели нашей ядерной триады».
Медведев добавил, что у России «не останется выбора», кроме как применить ядерное оружие в случае полномасштабного конфликта со странами НАТО.
В понедельник, 19 февраля, Медведев заявил, что с 1 января на военную службу приняли более 53 тысяч человек для участия в СВО.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе
- Сбербанк уменьшил плату за выдачу льготной ипотеки для ряда застройщиков
- Дума рассмотрит проект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов 20 февраля
- Жителя Санкт-Петербурга арестовали за оскорбительные надписи об СВО
- Глава шведской военной разведки назвал Россию главной угрозой стране
- На выборах президента России будут работать около 100 наблюдателей от СНГ
- В Берлине знакомы с угрозами Медведева ударить по городу
- Латвия продала России виски на рекордные 251,2 млн долларов
- СМИ: Италия и Украина заключат соглашение о гарантиях безопасности
- Россиян предупредили о сложностях при получении виз во Францию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru