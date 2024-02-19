В Берлине знакомы с угрозами Медведева ударить по городу

В правительстве Германии знают и принимают к сведению слова заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о возможности ядерной войны. Об этом сообщил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт во время брифинга.

Он отметил, что это не первая угроза со стороны Медведева в соцсетях, передает ТАСС.

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В воскресенье, 18 февраля, Дмитрий Медведев написал в своем телеграм-канале, что поражение России в конфликте на Украине и возвращение двух стран к границам 1991 года приведет к «глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала». Он пригрозил, что удары будут наноситься по Киеву, Берлину, Лондону и Вашингтону, которые, по словам замглавы Совбеза, введены в «полетные цели нашей ядерной триады».

Медведев добавил, что у России «не останется выбора», кроме как применить ядерное оружие в случае полномасштабного конфликта со странами НАТО.

В понедельник, 19 февраля, Медведев заявил, что с 1 января на военную службу приняли более 53 тысяч человек для участия в СВО.




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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:БерлинЯдерный УдарДмитрий Медведев

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