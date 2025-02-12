Медведев назвал ночной удар по Киеву концепцией «мира через силу»
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал ночные удары по столице Украины концепцией «мира через силу». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам Медведева, такого рода удары демонстрируют «реальное, а не придуманное кем-то соотношение сил». Вместе с тем, по его словам, даже прилёты ракет и БПЛА «не способны полностью очистить мозги тем нелегитимным скоморохам, которые, дрожа от страха и наркотической абстиненции, несут на камеру чушь про обмен территориями».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian рассказал, что хочет предложить Москве прямой обмен земель, которые ВСУ удерживают в Курской области. Однако, он не уточнил что потребует взамен.
Руководитель офиса президента Украины Андрея Ермака заявил утром 12 февраля о массированном ударе по Киеву с применением ракет, в том числе, баллистических и дронов. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО. В некоторых районах украинской столицы произошли пожары.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru