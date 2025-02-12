Медведев назвал ночной удар по Киеву концепцией «мира через силу»

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал ночные удары по столице Украины концепцией «мира через силу». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, такого рода удары демонстрируют «реальное, а не придуманное кем-то соотношение сил». Вместе с тем, по его словам, даже прилёты ракет и БПЛА «не способны полностью очистить мозги тем нелегитимным скоморохам, которые, дрожа от страха и наркотической абстиненции, несут на камеру чушь про обмен территориями».