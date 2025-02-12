В офисе Зеленского завили о массированном ракетном ударе по Киеву
Руководитель офиса президента Украины Андрея Ермака заявил о массированном ударе по Киеву. По его данным, российская сторона применила, в частности, баллистические ракеты.
Кроме того, как передает RT, применялись другие боеприпасы, а также беспилотные летательные аппараты. По данным российского издания «Военная хроника», ночь 12 февраля в украинкой столице, возможно, стала рекордной по количеству прилетевших «Искандеров».
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о работе ПВО в городе в ночное время. В некоторых районах города произошли пожары. Минобороны РФ пока не давала официальной информации по ночному удару.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев назвал чушью заявления об обмене территориями с Украиной
- Барри Кеоган сыграет в первом англоязычном фильме Кантемира Балагова
- В офисе Зеленского завили о массированном ракетном ударе по Киеву
- Росавиация продлила запрет на ночные рейсы в Израиль до 11 марта
- Умер актер из фильма «Форсаж» Питер Нэви Туиасосопо
- США перебросили в Европу два стратегических бомбардировщика B-52H
- Писатель Захар Прилепин займется кино
- В Венгрии заявили о решении проблемы оплаты российского газа
- На трассе под Красноярском столкнулись два грузовика, две легковушки и автобус
- Ирина Винер ушла с поста главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru