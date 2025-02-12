В офисе Зеленского завили о массированном ракетном ударе по Киеву

Руководитель офиса президента Украины Андрея Ермака заявил о массированном ударе по Киеву. По его данным, российская сторона применила, в частности, баллистические ракеты.

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Кроме того, как передает RT, применялись другие боеприпасы, а также беспилотные летательные аппараты. По данным российского издания «Военная хроника», ночь 12 февраля в украинкой столице, возможно, стала рекордной по количеству прилетевших «Искандеров».

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о работе ПВО в городе в ночное время. В некоторых районах города произошли пожары. Минобороны РФ пока не давала официальной информации по ночному удару.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:УкраинаРакетный УдарКиев

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