Медведев допустил расширение санитарной зоны на Украине до границ Польши

Необходимая ширина санитарной зоны на Украине для защиты территории России может достигнуть границ Польши в том случае, если страны Запада поставят Киеву дальнобойные ракеты. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что необходимо создать санитарную зону, в рамках которой у Киева не будет возможности поражать объекты на территории РФ, «включая, конечно, все земли, вернувшиеся в наше государство».

Забота о приграничье: Блокада Харькова и санитарная зона

По словам Медведева, в случае применения украинской армией ракет Storm Shadow / SCALP-EG с дальностью не менее 550 км при расстоянии между Белгородом и Киевом в 429 км, почти вся центральная и значительная часть западных территорий Украины попадает в такую санитарную зону.

«Иными словами, там везде должна быть Россия. Иначе безопасность наших городов и сел не обеспечить», - сказал зампред Совбеза.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ добиваются успехов и каждый день продвигаются строго по плану. При этом он отметил, что планов по взятию Харькова у Москвы на сегодняшний день нет. Глава государства подчеркнул, что из-за обстрелов жилых кварталов Белгорода украинской армией, РФ вынуждена создать санитарную зону безопасности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
ТЕГИ:УкраинаРоссияДмитрий Медведев

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