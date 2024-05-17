Медведев допустил расширение санитарной зоны на Украине до границ Польши
Необходимая ширина санитарной зоны на Украине для защиты территории России может достигнуть границ Польши в том случае, если страны Запада поставят Киеву дальнобойные ракеты. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что необходимо создать санитарную зону, в рамках которой у Киева не будет возможности поражать объекты на территории РФ, «включая, конечно, все земли, вернувшиеся в наше государство».
По словам Медведева, в случае применения украинской армией ракет Storm Shadow / SCALP-EG с дальностью не менее 550 км при расстоянии между Белгородом и Киевом в 429 км, почти вся центральная и значительная часть западных территорий Украины попадает в такую санитарную зону.
«Иными словами, там везде должна быть Россия. Иначе безопасность наших городов и сел не обеспечить», - сказал зампред Совбеза.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ добиваются успехов и каждый день продвигаются строго по плану. При этом он отметил, что планов по взятию Харькова у Москвы на сегодняшний день нет. Глава государства подчеркнул, что из-за обстрелов жилых кварталов Белгорода украинской армией, РФ вынуждена создать санитарную зону безопасности, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев допустил расширение санитарной зоны на Украине до границ Польши
- СМИ: Семь человек пострадали при взрыве в петербургской академии
- СМИ: Apple разрабатывает более тонкую версию iPhone
- МО РФ: ПВО над Белгородской областью уничтожила ракету «Точка-У»
- В Севастополе восстановили электроснабжение после ночной атаки ВСУ
- Депутат Бурляев призвал ввести в школах уроки целомудрия
- МИД Украины возобновит оказание консульских услуг мужчинам 18-60 лет с 18 мая
- Президент Финляндии заявил, что Украина может атаковать объекты в России
- Главного тренера «Ювентуса» уволили после победы в финале Кубка Италии
- Пограничники лондонского аэропорта «Хитроу» объявили о проведении забастовки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru