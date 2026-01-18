Он указал, что, помимо избранного президента, подписантом может стать председатель Верховной Рады, но только если тот примет на себя обязанности главы государства. Это требует решения парламента о передаче власти в связи с отсутствием легитимного президента, каковым, по утверждению Медведчука, Владимир Зеленский не является с 21 мая 2024 года.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский хочет получить легитимность за счёт переговоров с авторитетными участниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

