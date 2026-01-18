Медведчук заявил, что председатель Рады может законно забрать полномочия у Зеленского
Экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил ТАСС о возможном легитимном пути для подписания мирных соглашений.
Он указал, что, помимо избранного президента, подписантом может стать председатель Верховной Рады, но только если тот примет на себя обязанности главы государства. Это требует решения парламента о передаче власти в связи с отсутствием легитимного президента, каковым, по утверждению Медведчука, Владимир Зеленский не является с 21 мая 2024 года.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский хочет получить легитимность за счёт переговоров с авторитетными участниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
