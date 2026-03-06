Даже МЧС не вызвать: Почему не все федеральные трассы обеспечат интернетом

Денис Кусков заявил НСН, что не все трассы проходят вдоль населенных пунктов, в случае ЧП нужно вызвать скорую помощь, МЧС, другие службы, поэтому покрытие необходимо.

Операторы мобильной связи готовы обеспечить интернетом все федеральные трассы, но не везде есть доступ к электричеству, заявил НСН глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.

Мобильный интернет не будет доступен примерно на 18% автотрасс России — это около 12 тыс. км, следует из материалов Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ). С операторов планируется снять обязательство по покрытию примерно 1,5 тыс. участков дорог, где использование сотового оборудования невозможно из-за отсутствия электросетевой инфраструктуры, пишут «Известия». Кусков объяснил, в чем проблема.

Россиянам рассказали, кто ворует у них интернет
«Программа покрытия федеральных трасс должна была обеспечить стопроцентное покрытие всех федеральных трасс на территории страны. Они не все проходят вдоль населенных пунктов, в случае ЧП нужно вызвать скорую помощь, МЧС, другие службы. Конечно, покрытие там однозначно нужно. Операторы не могут позволить себе заплатить за подключение и проведение электричества, это не работа операторов. Это в целом неприбыльное направление, но операторы готовы поставить там базовые станции и выполнить все планы, которые стоят перед ними. В некоторых местах стоимость ввода базовой станции намного дешевле, чем подвод электричества», - пояснил он.

Кусков уверен, что без вмешательства государства здесь не обойтись.

«Здесь необходимо государству взять на себя этот вопрос, либо обязать «Россети» это сделать. Без решения этого вопроса бессмысленно ставить в поле базовые станции, к которым не будет подведено электричество. Пока вопрос в стадии обсуждения», - отметил он.

Речь идет о дорогах в Амурской, Брянской, Архангельской, Ленинградской, Иркутской областях, ЕАО, Магаданском и Забайкальском краях, Карачаево-Черкесии и других регионах.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ДорогиИнтернет

Горячие новости

Все новости

партнеры