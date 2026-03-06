Операторы мобильной связи готовы обеспечить интернетом все федеральные трассы, но не везде есть доступ к электричеству, заявил НСН глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.

Мобильный интернет не будет доступен примерно на 18% автотрасс России — это около 12 тыс. км, следует из материалов Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ). С операторов планируется снять обязательство по покрытию примерно 1,5 тыс. участков дорог, где использование сотового оборудования невозможно из-за отсутствия электросетевой инфраструктуры, пишут «Известия». Кусков объяснил, в чем проблема.