ЦБ сохранил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты

Банк России продлил на полгода, до 9 сентября, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

ЦБ сохранил ограничения из-за санкций в отношении России, которые запрещают финансовым институтам страны приобретать наличную валюту западных государств.

«Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка... на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тыс. долларов США или эквивалентной суммы в евро», - подчеркнули в Центробанке.

Россияне могут получить остальные средства в рублях, для размещенных до 9 сентября 2022-го средств выплачиваемая сумма не может быть меньше, чем рассчитанная на день выплаты по официальному курсу ЦБ.

Ранее Банк России снизил ключевую ставку с 16% до 15,5%, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

