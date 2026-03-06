ЦБ сохранил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты
Банк России продлил на полгода, до 9 сентября, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
ЦБ сохранил ограничения из-за санкций в отношении России, которые запрещают финансовым институтам страны приобретать наличную валюту западных государств.
«Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка... на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тыс. долларов США или эквивалентной суммы в евро», - подчеркнули в Центробанке.
Россияне могут получить остальные средства в рублях, для размещенных до 9 сентября 2022-го средств выплачиваемая сумма не может быть меньше, чем рассчитанная на день выплаты по официальному курсу ЦБ.
Ранее Банк России снизил ключевую ставку с 16% до 15,5%, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Украинских инкассаторов задержали в Венгрии по обвинению в отмывании денег
- «Пока проигрывает Китай»: В войне с Ираном может не оказаться победителей
- Не только пенсионеры: Почему в России молодеют жертвы телефонных мошенников
- Россиян предупредили о серьезном подорожании услуг стоматологов
- «Не сильно проиграли Западу»: Драпеко насчитала пять «приличных» фильмов в год
- Песков: Россия примет меры при размещении в Финляндии ядерного оружия
- «Больше нет никого?»: Певцов объяснил «оптимизацией» новые назначения Хабенского и Безрукова
- Похолодание отменяется: Москвичам пообещали солнце в праздничные выходные
- Операторов связи призвали блокировать звонки мошенников
- Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «300 на 300»