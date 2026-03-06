СМИ: Индия может получить 22 млн баррелей нефти из России

Индия в ближайшую неделю может получить почти 22 млн баррелей нефти из России. Об этом пишет The Economic Times.

Минфин США временно разрешили Индии закупать застрявшую в море нефть РФ

Ранее стало известно, что США разрешили Индии покупать находящееся в танкерах в море российское сырье. Лицензия будет действовать в течение 30 дней, пишет RT.

По данным СМИ, в пределах досягаемости Индии - в Аравийском море и Бенгальском заливе - находятся около десяти наливных судов с нефтью Urals. Поставки позволят индийской стороне решить энергетическую проблему на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

ФОТО: РИА Новости
