Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «300 на 300»

Отмечается, что были возвращены 300 российских военнослужащих. Киеву переданы 300 украинских солдат. Российские военнослужащие были доставлены в Белоруссию, после чего они вернутся в Россию.

В ведомстве указали, что обмен был осуществлён при посредничестве США и ОАЭ.

Ранее Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «200 на 200», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».