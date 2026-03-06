Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «300 на 300»
6 марта 202613:08
Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными в формате «300 на 300». Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.
Отмечается, что были возвращены 300 российских военнослужащих. Киеву переданы 300 украинских солдат. Российские военнослужащие были доставлены в Белоруссию, после чего они вернутся в Россию.
В ведомстве указали, что обмен был осуществлён при посредничестве США и ОАЭ.
Ранее Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «200 на 200», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
