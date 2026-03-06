Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «300 на 300»

Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными в формате «300 на 300». Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.

Москалькова: Киев вернул тела двоих военных РФ, попавших в плен без ранений

Отмечается, что были возвращены 300 российских военнослужащих. Киеву переданы 300 украинских солдат. Российские военнослужащие были доставлены в Белоруссию, после чего они вернутся в Россию.

В ведомстве указали, что обмен был осуществлён при посредничестве США и ОАЭ.

Ранее Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «200 на 200», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

