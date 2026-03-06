И. о. ректора Школы-студии МХАТ назначен Константин Хабенский
Народный артист России Константин Хабенский стал исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.
При этом артист продолжит возглавлять Московский Художественный театр им. А.П. Чехова.
Кроме того, Любимова сообщила, что народный артист РФ Сергей Безруков назначен художественным руководителем МХАТ имени М. Горького. Как напомнила министр, с 2014 года актер и режиссер возглавляет Московский Губернский театр.
«От всей души желаю новых успехов и достижений!» - написала Любимова в Telegram-канале.
Ранее директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок в разговоре с НСН назвал Константина Хабенского «оптимальным вариантом» на должность ректора Школы-студии МХАТ.
