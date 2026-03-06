Песков: Россия не будет раскрывать данные по торговле нефтью с Индией
6 марта 202613:05
Россия не будет раскрывать количественные данные о закупках Индией нефти из РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, Москва не намерена приводить такие данные «по понятным причинам».
«Слишком много недоброжелателей», - заявил представитель Кремля журналистам.
Ранее СМИ сообщили, что Индия в ближайшую неделю может получить почти 22 млн баррелей российской нефти.
Горячие новости
- Украинских инкассаторов задержали в Венгрии по обвинению в отмывании денег
- «Пока проигрывает Китай»: В войне с Ираном может не оказаться победителей
- Не только пенсионеры: Почему в России молодеют жертвы телефонных мошенников
- Россиян предупредили о серьезном подорожании услуг стоматологов
- «Не сильно проиграли Западу»: Драпеко насчитала пять «приличных» фильмов в год
- Песков: Россия примет меры при размещении в Финляндии ядерного оружия
- «Больше нет никого?»: Певцов объяснил «оптимизацией» новые назначения Хабенского и Безрукова
- Похолодание отменяется: Москвичам пообещали солнце в праздничные выходные
- Операторов связи призвали блокировать звонки мошенников
- Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «300 на 300»