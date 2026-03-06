Песков: Россия не будет раскрывать данные по торговле нефтью с Индией

Россия не будет раскрывать количественные данные о закупках Индией нефти из РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Минфин США временно разрешили Индии закупать застрявшую в море нефть РФ

По его словам, Москва не намерена приводить такие данные «по понятным причинам».

«Слишком много недоброжелателей», - заявил представитель Кремля журналистам.

Ранее СМИ сообщили, что Индия в ближайшую неделю может получить почти 22 млн баррелей российской нефти.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НефтьИндияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры