В Госдуме предупредили жителей мегаполисов о мошенниках накануне 8 марта

По словам собеседника НСН, Госдума постоянно работает над совершенствованием механизмов защиты от мошенников.

«У нас постоянно совершенствуется законодательство на эту тему. Идет уже, так называемый пакет «Антифрод 2». Там и про банковскую систему, и про операторов связи, и про детские SIM-карты, про ограничение противоправного и вредного контента. Не обходится ни одного рабочего дня в Госдуме, чтобы мы эту ситуацию не анализировали. Системный бизнес, который осуществляет взаимодействие по платежам, тоже старается. На своей стороне кредитные организации, банки вводят свои схемы по предотвращению мошенничества. Эти схемы уже предотвратили триллионные хищения у людей. Позитивная динамика есть», - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в преддверии Дня святого Валентина мошенники использовали новые схемы обмана. Одна из схем предполагает создание фальшивого сайта по доставке цветов и подарков. Когда жертва вводит свои банковские реквизиты для оплаты услуги, все сведения получают аферисты. Россиян просят не переходить по ссылкам из СМС и электронных писем, где обещают товары по низким ценам. Также не стоит называть код из сообщения «курьеру», который якобы привез цветы или подарки, передает «Радиоточка НСН».

