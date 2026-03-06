В Госдуме предупредили жителей мегаполисов о мошенниках накануне 8 марта
Мошенники знают, что в праздники на цветы и подарки будет повышенный спрос, поэтому продумывают схемы обмана заранее, сказал НСН Артем Кирьянов.
Накануне 8 марта жителям крупных городов, которые чаще заказывают цветы и подарки через Интернет с доставкой, стоит сохранять бдительность, чтобы не стать жертвами мошенников, заявил в пресс-центре НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
«Специально узнал, как обстоят дела не в мегаполисах, а, к примеру, в Великом Новгороде с населением города чуть больше 200 тысяч человек, в районных центрах. Конечно, здесь совсем не часто заказывают букет по интернету. Каждый мужчина плюс минус раз в году знает, где находится цветочный ларек или магазин. Если мы о говорим о мошенничестве в преддверии праздников, это касается в основном больших городов. Естественно, люди точно будут покупать подарки, мошенники к этому готовятся. Это высокие технологии, работает не случайный подход, а система, в которую вкладывается много денег и труда. Все начинается не со звонка, а с подготовки сайтов, систем, которые позволяют людям переводить деньги и быть до конца уверенными, что они оплатили покупку правильно, что будет организована доставка любимым женщинам. Тут двойное разочарование – ни цветов, ни подарков, деньги ушли непонятно куда, и их, как правило, не вернуть. Поэтому внимательность людей, особенно перед праздниками очень важна», - сказал он.
По словам собеседника НСН, Госдума постоянно работает над совершенствованием механизмов защиты от мошенников.
«У нас постоянно совершенствуется законодательство на эту тему. Идет уже, так называемый пакет «Антифрод 2». Там и про банковскую систему, и про операторов связи, и про детские SIM-карты, про ограничение противоправного и вредного контента. Не обходится ни одного рабочего дня в Госдуме, чтобы мы эту ситуацию не анализировали. Системный бизнес, который осуществляет взаимодействие по платежам, тоже старается. На своей стороне кредитные организации, банки вводят свои схемы по предотвращению мошенничества. Эти схемы уже предотвратили триллионные хищения у людей. Позитивная динамика есть», - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что в преддверии Дня святого Валентина мошенники использовали новые схемы обмана. Одна из схем предполагает создание фальшивого сайта по доставке цветов и подарков. Когда жертва вводит свои банковские реквизиты для оплаты услуги, все сведения получают аферисты. Россиян просят не переходить по ссылкам из СМС и электронных писем, где обещают товары по низким ценам. Также не стоит называть код из сообщения «курьеру», который якобы привез цветы или подарки, передает «Радиоточка НСН».
