Медведчук объяснил свои публичные выступления на русском языке

«В знак протеста специально говорю на русском, чтобы поддержать людей, особенно жителей юго-востока. Это важно для тех, кто понимает, что суть не в языке», — пояснил Медведчук.

Ранее политик прокомментировал результат выборов в парламент на Украине, в результате которых «Оппозиционная платформа — За жизнь» заняла второе место. По его словам, в партии «довольны результатом, но до конца не удовлетворены».

