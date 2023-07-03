Матвиенко высказалась о планах Украины «наступать» на Крым

В конце июня глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства предупредил, что ВСУ планируют нанести удары по территории России, в том числе по Крыму, крылатыми ракетами HIMARS и Storm Shadow.

В связи с этим член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил «Радиоточке НСН», что Крым готов к атакам ВСУ и ожидает эскалации с подачи США и Европы. Сенатор подчеркнул, что полуостров сегодня эффективно защищен, уровень охраны объектов повышается.



