Матвиенко высказалась о планах Украины «наступать» на Крым
Россия не допустит никаких наступлений на Крым и Севастополь, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развозжаевым, передает РИА Новости.
Она отметила, что необходимо сделать все, чтобы люди чувствовали себя уверенно и в безопасности, занимались сельским хозяйством, промышленным развитием региона.
В конце июня глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства предупредил, что ВСУ планируют нанести удары по территории России, в том числе по Крыму, крылатыми ракетами HIMARS и Storm Shadow.
В связи с этим член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил «Радиоточке НСН», что Крым готов к атакам ВСУ и ожидает эскалации с подачи США и Европы. Сенатор подчеркнул, что полуостров сегодня эффективно защищен, уровень охраны объектов повышается.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru