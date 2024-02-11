Ничего не поменяется: Кадровые перестановки в ВСУ не повлияют на действия России
Новые назначенцы ВСУ, как и прежние, выполняют задачи, поставленные Западом. Поэтому кадровые перестановки на Украине не повлияют на позицию РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-заместителя министра обороны страны Александра Павлюка командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий указ опубликован на сайте главы Украины.
Владимир Зеленский потребовал от нового главкома ВСУ Александра Сырского исключить застой на фронте, сообщает CNN.
«Политическое руководство Украины оказывает давление на Сырского, требуя разработать новый план, который позволит избежать "застоя" на поле боя», — отмечается в публикации.
Также украинский президент снял с должности командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева и назначил на пост Юрия Содоля. С должности командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Зеленский уволил Максима Миргородского, вместо него теперь Игорь Скибюк. Командующим силами территориальной обороны ВСУ стал Игорь Плахута. Все указы украинского лидера также опубликованы на его сайте.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского главкомом ВСУ вместо Валерия Залужного.
Генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в интервью НСН заявил, что Сырский после своего назначения будет расставлять в командовании армии Украины «своих» людей.
«Перестановки будут. Сейчас Сырский будет расставлять везде своих людей. Но дело в том, что от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. За спиной у Сырского, Залужного, у всех стоят американские инструкторы. То, что сейчас раздувают психоз о том, что что-то изменится и пойдет не так – это все не больше, чем пустые политические заявления. Для России это ничего не меняет. Россия будет и дальше выполнять задачи, поставленные Верховным главнокомандующим», - резюмировал собеседник НСН.
О том, что на Украине не стоит ждать новых военных решений, также заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В эфире НСН он заявил, что новые военачальники, как и педыдущие, выполняют волю Запада. Рогов также сравнил нового главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского с генералом Власовым, назвал его «абсолютно управляемым», и призвал Москву закрыть глаза на российское прошлое военачальника.
«Эти персонажи – просто актеры, выполняющие волю объединенного Запада. Сегодня у Зеленского победа, но это Пиррова победа, потому что сейчас однозначно будет просадка фронта, и все будут друг друга обвинять в происходящем. Не надо тешить себя иллюзиями и родственными российскими отношениями или корнями Сырского. У генерала Власова тоже были русские корни, но мы прекрасно видим, что никакой «русскости» там не присутствовало вообще», - сказал Рогов.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа в интервью НСН заявил, что после отставки Валерия Залужного последует ряд событий, которые приведут к тому, что украинская армия обернется против президента Владимира Зеленского, передает «Радиоточка НСН».
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