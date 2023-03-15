Масштабная воздушная тревога объявлена по всей территории Украины

Воздушная тревога в очередной раз была объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

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Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, первый сигнал прозвучал в в 13.59 мск в Киеве и Киевской области, после чего распространился по всей стране.

Сегодня, 15 марта, воздушная тревога была объявлена на всей территории страны около 11.00 мск, спустя полтора часа ее отменили.

Ранее сообщалось, что ложная информация о воздушной тревоге прозвучала в эфире радиостанций в Краснодарском крае.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествиеУкраина
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