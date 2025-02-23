Маск: Зеленский был уволен с работы

Американский миллиардер и политик Илон Маск заявил в соцсети X, что президент Украины Владимир Зеленский уже не является главой государства.

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«Зеленский был уволен с работы, которую он выполняет», — написал предприниматель.

Ранее стало известно, что Зеленский второй день обзванивает лидеров Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Илон МаскУкраинаВладимир Зеленский

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