Маск заявил, что решение конфликта на Украине возможно при сильном лидерстве внутри США
Урегулирование конфликта вокруг Украины возможно, но это требует сильного лидерства внутри США, сообщил во время онлайн-дискуссии с сопредседателем немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алисой Вайдель в социальной сети Х американский миллиардер Илон Маск.
Бизнесмен выразил уверенность в том, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп сможет разрешить конфликт «довольно быстро». Маск не уточнил, как именно будущий американский лидер намерен это сделать.
Ранее стало известно, что администрация Трампа пересмотрит подход к окончанию конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Под Воронежем сбили еще несколько БПЛА
- Маск заявил, что решение конфликта на Украине возможно при сильном лидерстве внутри США
- Верховная Рада: На Украине могут мобилизовать работников критически важных предприятий
- В Германии заявили, что Трамп и Маск закончат конфликт на Украине
- В Брянской области уничтожен беспилотник, пострадавших нет
- Частный бизнес-джет потерпел крушение в Бразилии
- Разведывательный самолет США пролетел над Финляндией у границы с Россией
- Умер популярный московский ресторатор Кирилл Гусев
- В Воронежской области уничтожены несколько дронов, повреждены два дома
- Израиль сообщил о ликвидиации командира батальона ХАМАС в Газе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru