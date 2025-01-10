Маск заявил, что решение конфликта на Украине возможно при сильном лидерстве внутри США

Урегулирование конфликта вокруг Украины возможно, но это требует сильного лидерства внутри США, сообщил во время онлайн-дискуссии с сопредседателем немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алисой Вайдель в социальной сети Х американский миллиардер Илон Маск.

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Бизнесмен выразил уверенность в том, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп сможет разрешить конфликт «довольно быстро». Маск не уточнил, как именно будущий американский лидер намерен это сделать.

Ранее стало известно, что администрация Трампа пересмотрит подход к окончанию конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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