Маск заявил, что решение конфликта на Украине возможно при сильном лидерстве внутри США

Бизнесмен выразил уверенность в том, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп сможет разрешить конфликт «довольно быстро». Маск не уточнил, как именно будущий американский лидер намерен это сделать.

Ранее стало известно, что администрация Трампа пересмотрит подход к окончанию конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

