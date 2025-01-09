МИД Британии: Конфликт на Украине при Трампе может быть закончен к концу апреля

Урегулирование конфликта на Украине при новом президенте США Дональде Трампе может быть достигнуто уже к концу апреля, заявил глава британского МИД Дэвид Лэмми, сообщила газета The Guardian.

Он отметил, что планы переизбранного президента США закончить военный конфликт за один день немного изменились.

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«Судя по тому, что я видел за последние несколько дней, есть признаки небольшого отступления в его понимании от того, что сделка (по Украине - прим. НСН) будет достигнута 21 января… этот график на самом деле сдвинулся примерно в район Пасхи», - уточнил он, говоря о перспективах завершения украинского конфликта.

В 2025 году католики, протестанты и православные отметят Пасху в один день - 20 апреля.

Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин будет приветствовать стремление Трампа к контактам с РФ на высшем уровне, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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