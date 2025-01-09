МИД Британии: Конфликт на Украине при Трампе может быть закончен к концу апреля
Урегулирование конфликта на Украине при новом президенте США Дональде Трампе может быть достигнуто уже к концу апреля, заявил глава британского МИД Дэвид Лэмми, сообщила газета The Guardian.
Он отметил, что планы переизбранного президента США закончить военный конфликт за один день немного изменились.
«Судя по тому, что я видел за последние несколько дней, есть признаки небольшого отступления в его понимании от того, что сделка (по Украине - прим. НСН) будет достигнута 21 января… этот график на самом деле сдвинулся примерно в район Пасхи», - уточнил он, говоря о перспективах завершения украинского конфликта.
В 2025 году католики, протестанты и православные отметят Пасху в один день - 20 апреля.
Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин будет приветствовать стремление Трампа к контактам с РФ на высшем уровне, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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