Маск: Украинских солдат бросают в мясорубку ради денег
Миллиардер и политик из США Илон Маск заявил на конференции консерваторов CPAC, что солдат Вооруженных сил Украины бросают в бой ради денег.
По его словам, конфликт стал крупнейшей коррупционной схемой по их отмыванию. «Линия фронта едва сдвинулась за два года», — заявил бизнесмен.
Он отметил, что конфликт на Украине превратился в механизм для обогащения, в то время как солдат отправляют на смерть. «Количество денег, осевших в карманах через взятки и откаты, просто невероятно», — подчеркнул Маск.
Ранее Маск заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен провести выборы или станет диктатором, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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