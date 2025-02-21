Маск: Украинских солдат бросают в мясорубку ради денег

По его словам, конфликт стал крупнейшей коррупционной схемой по их отмыванию. «Линия фронта едва сдвинулась за два года», — заявил бизнесмен.

Он отметил, что конфликт на Украине превратился в механизм для обогащения, в то время как солдат отправляют на смерть. «Количество денег, осевших в карманах через взятки и откаты, просто невероятно», — подчеркнул Маск.

Ранее Маск заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен провести выборы или станет диктатором, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

