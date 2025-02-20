По его словам, с начала спецоперации эта цифра превысила 1 миллион. Также, по его словам, войска РФ за прошлый год освободили от противника около 4,5 тысячи квадратных километров территории, а за январь-февраль 2025 года – ещё более 600 квадратных километров.

Отмечается, что в ДНР, Запорожской и Херсонской областях ВС РФ очистили от ВСУ около 75% территорий данных регионов, а в ЛНР осталось освободить менее 1%. Что касается Курской области, то наступление российских войск идёт на всех направлениях, подчеркнул Рудской.

Ранее стало известно, что потери ВСУ в Курской области составили более 61 тысячи военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

