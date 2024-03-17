Маск предупредил Украину о потере территорий при отказе от переговоров

Украина продолжит терять территории в случае отказа от переговоров с Россией. Об этом на своей странице в соцсети X написал американский бизнесмен Илон Маск.

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По его словам, положение Украины при продолжении конфликта будет ухудшаться. Киев потеряет еще больше территорий и людей, предупредил предприниматель.

Маск раскритиковал действия командования украинской армии и политического руководства страны. Бизнесмен считает, что бойцов ВСУ посылают на фронт впустую.

Ранее Маск заявил об истощении Украины из-за наступательных операций, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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