Маск предупредил Украину о потере территорий при отказе от переговоров
Украина продолжит терять территории в случае отказа от переговоров с Россией. Об этом на своей странице в соцсети X написал американский бизнесмен Илон Маск.
По его словам, положение Украины при продолжении конфликта будет ухудшаться. Киев потеряет еще больше территорий и людей, предупредил предприниматель.
Маск раскритиковал действия командования украинской армии и политического руководства страны. Бизнесмен считает, что бойцов ВСУ посылают на фронт впустую.
Ранее Маск заявил об истощении Украины из-за наступательных операций, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru