СМИ: Украина намерена мобилизовать 500 тысяч новобранцев
Украина планирует мобилизовать порядка 500 тысяч новобранцев, сообщает Financial Times со ссылкой на украинское Минобороны.
По данным издания, 330 тысяч из них заменят военнослужащих на передовой. Оставшиеся будут направлены на усиление в боевые части в зависимости от ситуации на поле боя.
По последним расчетам Верховной Рады, из 11 миллионов мужчин от 25 до 60 лет мобилизовать возможно лишь 3 млн 700 тысяч. Остальные уже воюют, имеют инвалидность, забронированы на производстве или находятся за границей.
Ранее на Украине внесут на рассмотрение депутатов проект о мобилизации осужденных, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru