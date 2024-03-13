СМИ: Украина намерена мобилизовать 500 тысяч новобранцев

По данным издания, 330 тысяч из них заменят военнослужащих на передовой. Оставшиеся будут направлены на усиление в боевые части в зависимости от ситуации на поле боя.

По последним расчетам Верховной Рады, из 11 миллионов мужчин от 25 до 60 лет мобилизовать возможно лишь 3 млн 700 тысяч. Остальные уже воюют, имеют инвалидность, забронированы на производстве или находятся за границей.

Ранее на Украине внесут на рассмотрение депутатов проект о мобилизации осужденных, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

