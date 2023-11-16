На Украине завели дело против экс-депутата Фарион после заявлений в адрес ВСУ

Служба безопасности Украины завела уголовное дело по четырем статьям против экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион, сообщает телеканал «360».

Это произошло после ее высказываний в адрес русскоязычных украинских военных. Политик заявила, что не считает украинцами тех бойцов, которые говорят на русском языке. Это вызвало волну недовольства среди граждан и военнослужащих.

Также бывшая народная избранница опубликовала личные данные крымского студента, который поддерживал украинские власти.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко отреагировала на информацию о поступающих угрозах убийством от представителя Сил территориальной обороны Украины Эштона-Чирилло в адрес пророссийских журналистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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