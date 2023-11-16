На Украине завели дело против экс-депутата Фарион после заявлений в адрес ВСУ
Служба безопасности Украины завела уголовное дело по четырем статьям против экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион, сообщает телеканал «360».
Это произошло после ее высказываний в адрес русскоязычных украинских военных. Политик заявила, что не считает украинцами тех бойцов, которые говорят на русском языке. Это вызвало волну недовольства среди граждан и военнослужащих.
Также бывшая народная избранница опубликовала личные данные крымского студента, который поддерживал украинские власти.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко отреагировала на информацию о поступающих угрозах убийством от представителя Сил территориальной обороны Украины Эштона-Чирилло в адрес пророссийских журналистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Росстат: рост ВВП ускорился до 5,5% в третьем квартале
- На Украине завели дело против экс-депутата Фарион после заявлений в адрес ВСУ
- Маск назвал Зеленского мясником
- Собаки напали на ребенка в Ярославле
- Си Цзиньпин: Конфликт Пекина и Вашингтона привел бы к невыносимым последствиям
- СМИ: бывшего клавишника «Би-2» Плявина нашли мертвым
- В Чехии заявили, что заморозка собственности не затронет российскую дипмиссию
- Зеленский: танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя
- Госдеп призвал найти замену российским миротворцам в Карабахе
- Со склона Эльбруса эвакуировали туриста из Китая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru