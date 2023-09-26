Марочко заявил об активизации авиации ВСУ на Купянском направлении

Боевая авиация ВСУ активизировалась в районе Харькова и в окрестностях Чугуева на Купянском направлении. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

Марочко: ВС РФ сорвали попытку наступления ВСУ на Купянском направлении

По словам офицера, накануне жители Харькова неоднократно видели над городом украинские самолеты.

«Инверсионные следы от самолетов наблюдались также в окрестностях Чугуева. Авиация противника держится на безопасном для себя расстоянии и не входит в зону поражения нашей ПВО», — отметил Марочко.

Эксперт указал, что ранее подобной активности со стороны ВСУ не наблюдалось.

Ранее Марочко рассказал о попытках украинских войск вернуть утраченные позиции близ населенного пункта Новоселовское, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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