Марочко: ВС РФ сорвали попытку наступления ВСУ на Купянском направлении
Российские военные сорвали попытку наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Новоселовское на Купянском направлении в ЛНР. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.
Он отметил, что при ведении наблюдения за действиями ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское было выявлено сосредоточение ударной группировки для штурма российских позиций. По словам Марочко, информацию своевременно передали командованию, после чего сосредоточение войск было рассеяно ударами.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал в интервью CNN, что украинское наступление не кончится «хэппи-эндом». Он отметил, что ВСУ потеряли много людей, поэтому счастливого конца, как в кино, не будет, передает «Радиоточка НСН».
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