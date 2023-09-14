Марочко: ВС РФ сорвали попытку наступления ВСУ на Купянском направлении

Он отметил, что при ведении наблюдения за действиями ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское было выявлено сосредоточение ударной группировки для штурма российских позиций. По словам Марочко, информацию своевременно передали командованию, после чего сосредоточение войск было рассеяно ударами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал в интервью CNN, что украинское наступление не кончится «хэппи-эндом». Он отметил, что ВСУ потеряли много людей, поэтому счастливого конца, как в кино, не будет, передает «Радиоточка НСН».

