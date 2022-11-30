Марочко заявил о росте разногласий между ВСУ и польскими наемниками
Военнослужащие ВС Украины все чаще выражают недовольство отношением к ним польских наемников и их привилегиями. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Несмотря на относительно равные условия несения службы, польские военнослужащие имеют ряд привилегий по сравнению с украинцами», — написал он в своем Telegram-канале.
Марочко отметил, что, помимо установленного денежного довольствия, поляки получают дополнительные финансы в виде пожертвований, также от западных меценатов им поступает большое количество экипировки и спецсредств. А украинские военные, указал он, закупают все на свои деньги.
Ранее, 25 ноября, официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что украинская сторона потеряла убитыми до 200 человек из состава наемников из Польши в результате удара российских войск по месту их расположения в Харьковской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru