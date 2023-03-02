Марочко заявил, что ВСУ возвели новые речные переправы южнее Макеевки
Вооруженные силы Украины (ВСУ) возвели новые переправы через реку Жеребец на севере Луганской народной республики. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с РИА Новости.
Он отметил, что переправы сделаны из подручных средств для личного состава и легкой техники. По словам Марочко, такая мера была вынужденной, так как основные транспортные развязки находятся под огневым воздействием российских войск.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в разговоре с НСН отмечал, что первое «окно» для наступления Вооруженных сил Украины может возникнуть в конце марта, когда произойдет пополнение подразделений ВСУ, а также будет поставлена западная военная техника.
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