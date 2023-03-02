Марочко заявил, что ВСУ возвели новые речные переправы южнее Макеевки

Он отметил, что переправы сделаны из подручных средств для личного состава и легкой техники. По словам Марочко, такая мера была вынужденной, так как основные транспортные развязки находятся под огневым воздействием российских войск.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в разговоре с НСН отмечал, что первое «окно» для наступления Вооруженных сил Украины может возникнуть в конце марта, когда произойдет пополнение подразделений ВСУ, а также будет поставлена западная военная техника.

