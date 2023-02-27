СМИ: В ДНР сформировали батальон из пленных солдат ВСУ

Как отметил военный в беседе с РИА Новости, новое боевое подразделение появилось в условиях, когда украинской власти «народ не нужен стал», и Киев «просто бросил» своих людей.

«Глядя на все это, появилась у меня возможность — и у меня, и у моих товарищей, которые будут вместе со мной в этом подразделении, — отдать должное», — рассказал Тищенко.

В новом подразделении служат около 70 человек, 95% из них — бывшие украинские военные с боевым опытом, пишет Газета.ру. Формирование добровольческого батальона на этапе получения гражданства РФ, подписания контракта, убывания в лагерь для подготовки и переподготовки и формирования.

Батальон формируют из пленных, которые размещены в разных колониях. Контракты с ними заключают на общих условиях, отмечает телеканал «360». Каждый доброволец проходит проверку: у военнослужащих не должно быть военных и уголовных преступлений. Как отметил старший подразделения, власти оказывают добровольцам всяческую поддержку.

