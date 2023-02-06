Марочко заявил, что ВСУ дезертируют под Кременной
Часть военных Украины дезертируют с позиций в районе Кременной, где сейчас наступают российские силы. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с РИА Новости.
Он отметил, что в ходе активных действий российские военнослужащие отмечают на кременском направлении низкий уровень морально-психологического состояния в рядах ВСУ. По словам Марочко, часть военных оставляют позиции, не оказывая при этом существенного сопротивления.
Ранее Financial Times со ссылкой на источники в украинском Минобороны и Вооруженных силах страны сообщило, что Украина получила от Запада данные о подготовке российской армией полномасштабного наступления, отмечает НСН. По данным издания, российские силы могут начать активные действия в течение 10 дней.
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