Марочко заявил, что ВСУ дезертируют под Кременной

Часть военных Украины дезертируют с позиций в районе Кременной, где сейчас наступают российские силы. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с РИА Новости.

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Он отметил, что в ходе активных действий российские военнослужащие отмечают на кременском направлении низкий уровень морально-психологического состояния в рядах ВСУ. По словам Марочко, часть военных оставляют позиции, не оказывая при этом существенного сопротивления.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники в украинском Минобороны и Вооруженных силах страны сообщило, что Украина получила от Запада данные о подготовке российской армией полномасштабного наступления, отмечает НСН. По данным издания, российские силы могут начать активные действия в течение 10 дней.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияВСУСпецоперация
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