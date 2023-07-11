Он также сообщил, что российские силы за несколько дней значительно продвинулись в направлении Купянска Харьковской области. По словам Марочко, также силы РФ освободили ряд территорий на востоке Харьковской области.

При этом по информации Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», ВСУ бросили в наступление «Леопарды» и Bradley у Орехова, пытаясь прорвать Запорожский фронт. «Оживление» ВСУ накануне саммита НАТО подтвердил и глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает «Радиоточка НСН».

