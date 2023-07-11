Марочко: ВСУ теряют до батальона в сутки, пытаясь прорвать оборону у Артемовска

Украинские войска продолжают предпринимать попытки прорыва обороны в районе Артемовска в ДНР, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, ВСУ не смогли добиться никакого результата в атаках, но ежедневно теряют порядка батальона личного состава.

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Он также сообщил, что российские силы за несколько дней значительно продвинулись в направлении Купянска Харьковской области. По словам Марочко, также силы РФ освободили ряд территорий на востоке Харьковской области.

При этом по информации Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», ВСУ бросили в наступление «Леопарды» и Bradley у Орехова, пытаясь прорвать Запорожский фронт. «Оживление» ВСУ накануне саммита НАТО подтвердил и глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраинаСпецоперация

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