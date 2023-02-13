Марочко: ВСУ сосредоточились на Купянском направлении для сдерживания ВС России

Киев увеличивает группировку на купянском направлении в Донбассе, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, на данном направлении противник продолжает перебрасывать живую силу и технику. Речь идет о районах населенных пунктов Песчаное, Новоселовское и Берестовое.

Марочко сообщил, что прибывают регулярные войска с западным вооружением.

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Ранее Марочко заявил, что расположение иностранных наемников зафиксировано в городе Часов Яр близ Артемовска. Как отмечал Марочко, бойцы носят форму без знаков различия и имеют при себе стрелковое оружие образца НАТО.

На Украине также сообщают о локальных направлениях атак российской армии. По данным Генштаба ВСУ, направления удара ВС РФ остаются прежними - Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское, Новопавловское. Также наращивается присутствие на Лиманском и Бахмутском направлениях.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияУкраина
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