Марочко: ВСУ сосредоточились на Купянском направлении для сдерживания ВС России

Ранее Марочко заявил, что расположение иностранных наемников зафиксировано в городе Часов Яр близ Артемовска. Как отмечал Марочко, бойцы носят форму без знаков различия и имеют при себе стрелковое оружие образца НАТО.

На Украине также сообщают о локальных направлениях атак российской армии. По данным Генштаба ВСУ, направления удара ВС РФ остаются прежними - Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское, Новопавловское. Также наращивается присутствие на Лиманском и Бахмутском направлениях.

