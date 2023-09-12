Путин: Россия не может прекратить боевые действия во время контрнаступления ВСУ
12 сентября 202311:33
Россия не может прекратить боевые действия на Украине, пока Киев проводит контрнаступление. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума.
«Как же мы можем прекратить боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление?» — задался вопросом российский лидер.
Путин добавил, что российские силы «не троцкисты», и назвал плохой теорию «движение все, конечная цель ничто».
Ранее российский президент заявил о потере Киевом 71 тысячи человек во время контрнаступления, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru