Марочко: В рядах ВСУ растет число женщин-военнослужащих
Разведка ЛНР зафиксировала увеличение количества женщин-военнослужащих в рядах украинской армии у линии соприкосновения. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, передает РИА Новости.
Он уточнил, что количество женщин возросло в основном в тыловых районах у линии соприкосновения с ЛНР.
Марочко рассказал, что на блокпостах трассы по направлению в Сватово документы и автомобили часто проверяют женские военные патрули.
Ранее Марочко сообщил, что украинские военнослужащие на купянском направлении массово саботируют приказы командиров. По словам офицера, солдаты ВСУ отказываются выполнять распоряжения командиров из-за «небоеготовности подразделений» на фоне неукомплектованности личным составом и вооружением, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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