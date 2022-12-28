Марочко: В рядах ВСУ растет число женщин-военнослужащих

Марочко рассказал, что на блокпостах трассы по направлению в Сватово документы и автомобили часто проверяют женские военные патрули.

Ранее Марочко сообщил, что украинские военнослужащие на купянском направлении массово саботируют приказы командиров. По словам офицера, солдаты ВСУ отказываются выполнять распоряжения командиров из-за «небоеготовности подразделений» на фоне неукомплектованности личным составом и вооружением, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

