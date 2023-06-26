Рогов: ВСУ не успели воспользоваться мятежом для атаки на Запорожском направлении

До этого он сообщил, что ВСУ несут большие потери на Запорожской линии фронта, раненых массово везут в подконтрольный Киеву город Запорожье. По его словам, ВСУ раскрыли свои позиции, собираясь наступать, но атаки с их стороны так и не произошло.

«На запорожском направлении ребята держали линию фронта четко, ответственно, прекрасно понимая, что, если не дай Бог фронт просядет или рухнет, то это несет смертельную опасность для всех жителей и Запорожской области, и Херсонской, и Крыма, и в целом для ЛНР и ДНР. Что касается противника, судя по оперативным сводкам, основные наступательные действия планировались в ночь с воскресенья на понедельник и с понедельника на вторник. Но их планы нарушились, так как мятеж был прекращен, ВСУ действовать стало бы опасно. Они это поняли, в атаку не пошли, но раскрыли свои позиции, по которым и прилетали наши ракеты и ударные беспилотники», - рассказал он.



Он рассказал о направлениях, на которых на сегодняшний день идут основные бои в регионе, подчеркнув, что ВСУ не удается достичь целей контрнаступления.

«Так, в городе Запорожье и в ближайшем пригороде были попадания по местам скопления живой силы противника, боеприпасов и техники, которая уже была подготовлена для переброски на запорожский фронт. По сути, они вскрыли свои позиции. На ореховском направлении по линии Новоданиловка-Работино, в районе Времьевского выступа столкновения были, но качественно везде отрабатывала наша артиллерия, а при необходимости и авиация – фронтовая и штурмовая. Уничтоженная техника ВСУ исчисляется более чем десятки единиц. Максимальные успехи врага составляли полтора километра, на данный момент они немного сократились», - заключил собеседник НСН.

В субботу, 24 июня, подразделения ЧВК «Вагнер» в полной боеготовности выдвинулись в сторону Москвы якобы в ответ на атаку тыловых частей со стороны Минобороны. Ближе к вечеру после телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин сообщил о возвращении бойцов подразделения в полевые лагеря на «некоторых условиях». Оказалось, что они заключались в неприкосновенности бойцов ЧВК и в уходе Пригожина в Белоруссию, передает «Радиоточка НСН».

