Рогов: ВСУ не успели воспользоваться мятежом для атаки на Запорожском направлении
Член Главного совета администрации Запорожской области заявил НСН, что ВСУ планировали наступать в ночь на понедельник, но лишь раскрыли свои позиции для ВС РФ.
ВСУ планировали воспользоваться нестабильной ситуацией в России из-за мятежа, но не успели, заявил член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с НСН.
До этого он сообщил, что ВСУ несут большие потери на Запорожской линии фронта, раненых массово везут в подконтрольный Киеву город Запорожье. По его словам, ВСУ раскрыли свои позиции, собираясь наступать, но атаки с их стороны так и не произошло.
«На запорожском направлении ребята держали линию фронта четко, ответственно, прекрасно понимая, что, если не дай Бог фронт просядет или рухнет, то это несет смертельную опасность для всех жителей и Запорожской области, и Херсонской, и Крыма, и в целом для ЛНР и ДНР. Что касается противника, судя по оперативным сводкам, основные наступательные действия планировались в ночь с воскресенья на понедельник и с понедельника на вторник. Но их планы нарушились, так как мятеж был прекращен, ВСУ действовать стало бы опасно. Они это поняли, в атаку не пошли, но раскрыли свои позиции, по которым и прилетали наши ракеты и ударные беспилотники», - рассказал он.
Он рассказал о направлениях, на которых на сегодняшний день идут основные бои в регионе, подчеркнув, что ВСУ не удается достичь целей контрнаступления.
«Так, в городе Запорожье и в ближайшем пригороде были попадания по местам скопления живой силы противника, боеприпасов и техники, которая уже была подготовлена для переброски на запорожский фронт. По сути, они вскрыли свои позиции. На ореховском направлении по линии Новоданиловка-Работино, в районе Времьевского выступа столкновения были, но качественно везде отрабатывала наша артиллерия, а при необходимости и авиация – фронтовая и штурмовая. Уничтоженная техника ВСУ исчисляется более чем десятки единиц. Максимальные успехи врага составляли полтора километра, на данный момент они немного сократились», - заключил собеседник НСН.
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