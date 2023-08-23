Марочко сообщил об усилении контрольно-пропускного режима в Харьковской области
Украина усилила контрольно-пропускной режим в Харьковской области. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По словам эксперта, на многих участках ведущих в направлении Купянска дорог установили новые блокпосты, на которых досматривают транспорт и личные вещи граждан, пишет «Свободная пресса».
«На установленных информационных досках размещено большое количество фотографий и фотороботов с заголовком "разыскивается". Среди них подавляющее количество людей - в украинской военной форме», — цитирует Марочко РИА Новости.
Офицер также указал, что силовики на блокпостах тщательно проверяют смартфоны, заставляют удалять все записи с видеорегистратора или изымают карты памяти. Кроме того, гражданский автотранспорт, направляющийся в сторону Купянска, разворачивают под различными предлогами.
Ранее Украина объявила об эвакуации 68 сел в Харьковской области из-за продвижения российской армии, напоминает Ura.ru.
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