Марочко сообщил об усилении контрольно-пропускного режима в Харьковской области

По словам эксперта, на многих участках ведущих в направлении Купянска дорог установили новые блокпосты, на которых досматривают транспорт и личные вещи граждан, пишет «Свободная пресса».

«На установленных информационных досках размещено большое количество фотографий и фотороботов с заголовком "разыскивается". Среди них подавляющее количество людей - в украинской военной форме», — цитирует Марочко РИА Новости.

Офицер также указал, что силовики на блокпостах тщательно проверяют смартфоны, заставляют удалять все записи с видеорегистратора или изымают карты памяти. Кроме того, гражданский автотранспорт, направляющийся в сторону Купянска, разворачивают под различными предлогами.

Ранее Украина объявила об эвакуации 68 сел в Харьковской области из-за продвижения российской армии, напоминает Ura.ru.

