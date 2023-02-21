Пушилин: Эвакуированным из Артемовска гражданам оказывается вся необходимая помощь
Эвакуированным из города Артемовска гражданам оказывается вся необходимая помощь, сообщает ТАСС со ссылкой на врио главы ДНР Денис Пушилин.
По словам Пушилина, эвакуация из Артемовска уже началась, а жителям города оказывается вся необходимая помощь.
Ранее стало известно, что частная военная компания «Вагнер» прорвала оборону украинской армии в Берховке близ Артемовска. Бойцы «Вагнера» уже заняли северную часть населенного пункта. Это позволяет зайти в тыл противника и отрезать его отход в Артемовск.
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