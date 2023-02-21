Пушилин: Эвакуированным из Артемовска гражданам оказывается вся необходимая помощь

Эвакуированным из города Артемовска гражданам оказывается вся необходимая помощь, сообщает ТАСС со ссылкой на врио главы ДНР Денис Пушилин.

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По словам Пушилина, эвакуация из Артемовска уже началась, а жителям города оказывается вся необходимая помощь.

Ранее стало известно, что частная военная компания «Вагнер» прорвала оборону украинской армии в Берховке близ Артемовска. Бойцы «Вагнера» уже заняли северную часть населенного пункта. Это позволяет зайти в тыл противника и отрезать его отход в Артемовск.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭвакуацияДНРДенис Пушилин
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