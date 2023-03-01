Марочко сообщил, что Киев перебросил реактивную артиллерию в район Часова Яра

Он отметил, что в район населенного пункта Николаевка был доставлен реактивный артиллерийский дивизион БМ-21 «Град». По словам Марочко, при разгрузке на купаже была видна маркировка на иностранном языке.

Ранее, 20 февраля, Андрей Марочко сообщил, что украинские войска готовятся к обороне и наращивают численность подразделений в районе Часова Яра. По словам офицера, ВСУ активно минируют подходы к позициям и сооружают инженерные заграждения, сообщает НСН.

