Марочко сообщил, что Киев перебросил реактивную артиллерию в район Часова Яра

Киевские власти перебросили реактивную артиллерию к западу от Артемовска (Бахмута) в район города Часов Яр. Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что в район населенного пункта Николаевка был доставлен реактивный артиллерийский дивизион БМ-21 «Град». По словам Марочко, при разгрузке на купаже была видна маркировка на иностранном языке.

Ранее, 20 февраля, Андрей Марочко сообщил, что украинские войска готовятся к обороне и наращивают численность подразделений в районе Часова Яра. По словам офицера, ВСУ активно минируют подходы к позициям и сооружают инженерные заграждения, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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