Марочко: Российской армии осталось десять километров до окружения Артемовска

Российским войскам, чтобы сомкнуть кольцо вокруг Артемовска, осталось пройти 10 километров, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в эфире Первого канала.

Он отметил, что речи о плановом отходе украинских войск не идет, бегство из населенного пункта еще возможно.

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Город Артемовск в Донецкой народной республике оказался в оперативном окружении, сообщил ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин. Кроме того, армия России борется за контроль трассы Часов Яр — Артемовск. По словам советника, дорога, которая остается последним путем для снабжения украинских военных, частично уже контролируется силами РФ.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинская армия выбирает, оставить Артемовск или продолжить переброску ресурсов из Часова Яра, потеряв этот населенный пункт, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияВСУ
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