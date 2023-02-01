Марочко: Российской армии осталось десять километров до окружения Артемовска

Город Артемовск в Донецкой народной республике оказался в оперативном окружении, сообщил ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин. Кроме того, армия России борется за контроль трассы Часов Яр — Артемовск. По словам советника, дорога, которая остается последним путем для снабжения украинских военных, частично уже контролируется силами РФ.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинская армия выбирает, оставить Артемовск или продолжить переброску ресурсов из Часова Яра, потеряв этот населенный пункт, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

