Марочко: Насильно мобилизованных украинцев свозят под Купянск
Насильно мобилизованных украинцев свозят в район Купянска Харьковской области. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.
По его данным, зачастую эти мужчины находятся в наручниках, их привозят на специализированном автотранспорте, многие из них приезжают в домашней одежде.
Российские штурмовые группы взяли под свой контроль часть промзоны на Купянском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Вооруженных сил РФ Сергей Зыбинский.
Российские штурмовые группы взяли под свой контроль часть промзоны на Купянском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Вооруженных сил РФ Сергей Зыбинский.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+9 526 / сут.
Умерли
397 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+12 406 / сут.
- Премьер Латвии заявил, что НАТО пока не будет рассматривать вступление Украины
- Слуцкий назвал инцидент с беспилотником США над Черным морем провокацией
- Депутата Ступина исключили из партии КПРФ
- Сезон летних кафе в Москве откроется 1 апреля
- СМИ: Украинских беженцев в Швейцарии принуждают продавать свои авто
- Британские СМИ рассказали о жизни граждан России под санкциями
- Захарова: УПЦ находится в заложниках у бандитского киевского режима
- Боец «Вагнера» заявил, что ВСУ бросают тела погибших под Артемовском
- В Московском регионе накрыли крупную сеть по продаже запрещенных препаратов
- В Госдуме предложили упростить получение гражданства России для граждан ряда стран
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru