Марочко: Насильно мобилизованных украинцев свозят под Купянск

Насильно мобилизованных украинцев свозят в район Купянска Харьковской области. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его данным, зачастую эти мужчины находятся в наручниках, их привозят на специализированном автотранспорте, многие из них приезжают в домашней одежде.

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Российские штурмовые группы взяли под свой контроль часть промзоны на Купянском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Вооруженных сил РФ Сергей Зыбинский.

Российские штурмовые группы взяли под свой контроль часть промзоны на Купянском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Вооруженных сил РФ Сергей Зыбинский.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраина
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