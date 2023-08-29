Марочко: Колонна ВСУ попала под огонь своей артиллерии под Купянском

Украинская колонна из-за несогласованности действий попала под огонь своей артиллерии в районе села Новоселовское на купянском направлении, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, в ходе инцидента техника была повреждена или уничтожена, личный состав рассеялся в ближайшей лесополосе.

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Днем ранее штурмовые подразделения российских войск заняли опорный пункт на купянском направлении, сообщили в Минобороны России. В оборонном ведомстве уточнили, что занять выгодные позиции российским силам удалось в ходе боя, разгромив две роты ВСУ. Кроме того, экипажи штурмовой и армейской авиации нанесли 13 ударов по скоплению живой силы и огневых средств украинских подразделений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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